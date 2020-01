Coronavirus: 7000 Personen sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest

Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, wie auch ein Sprecher der Reederei bestätigte. Sie und ihr Mann waren laut Medien am 25. Januar am Flughafen in Mailand angekommen. Die Frau sei auf dem Schiff medizinisch versorgt und isoliert worden.

Passagiere an Bord der «Costa Smeralda». Bild: Keystone

Die Ergebnisse eines Virustests wurden für den Nachmittag erwartet, ihr Mann habe kein Fieber. Die örtlichen Behörden ordneten an, dass die Passagiere zunächst nicht an Land gehen durften.

Reederei bestätigt Schweizer Passagiere

Eine Sprecherin der Reederei Costa Crociere bestätigt gegenüber 20 Minuten: «Ja, es befinden sich auch Schweizer an Bord.» Wie viele, konnte sie noch nicht sagen. Sie geht davon aus, dass das Testergebnis noch heute im Verlaufe des Nachmittag vorliegen dürfte.

Beim EDA heisst es, die Schweizer Botschaft in Rom kläre zurzeit bei den italienischen Behörden ab, ob sich auf dem Schiff auch Schweizer Staatsangehörige befänden.

Das Ehepaar aus Macao hat die Kreuzfahrt den Berichten nach in der Hafenstadt Savona in Ligurien begonnen. Das Schiff habe auf der regulären Tour durchs westliche Mittelmeer in Marseille, Barcelona und Palma de Mallorca Station gemacht, bevor es Civitavecchia anlief. Von dort erkunden die Schiffsreisenden in der Regel die italienische Hauptstadt Rom. Italien ist ein bei Chinesen beliebtes Reiseland.

