Contes epochale Abrechnung

Es ist dies schon eine sehr einzigartige Stimmung für eine Regierungskrise, so mitten im Sommer. Eine Premiere selbst für die Italiener, die ja nun wirklich schon alles erlebt haben in diesem dramatischen Genre.

Hampelmann in Hauptrolle

Die Hauptrolle im Schlussakt der ersten, rein populistischen Regierung in Europa aus Lega und Cinque Stelle fiel ausgerechnet jenem Mann zu, der sich fünfzehn Monate wie ein geduldeter Statist fühlen musste, ein Hampelmann, obschon er eigentlich der Chef war, wenigstens formal: Premier Giuseppe Conte. In Wahrheit war er der Vize seiner Vizes, von Innenminister Matteo Salvini und Arbeitsminister Luigi Di Maio, und auch das war eine Groteske für die Geschichtsbücher. Conte jedenfalls nahm die Bühne im Sturm, mit einer fulminanten Rede, die ihn wahrscheinlich für alle Geringschätzungen und Degradierungen der letzten Monate entschädigte (hier geht es zum Artikel).

Er warf Salvini, der neben ihm sass und alles mit reger Mimik quittierte, eine lange Reihe von Kompetenzüberschreitungen, Illoyalitäten und institutionellen Unkorrektheiten vor. «Caro Matteo», sagte er immer wieder und duzte ihn während der ganzen Rede, was für sich schon sehr ungewöhnlich ist, «wir brauchen keine Männer in diesem Land, die für sich Vollmachten reklamieren.» Aber solche, die eine Sensibilität für die republikanischen Regeln hätten. Salvini habe mit der Forcierung dieser Regierungskrise mitten im Sommer allein an sich und seine Partei gedacht und das Land einem grossen Risiko ausgesetzt.

«Die Regierung endet hier», sagte Conte. Er werde sich die Debatte anhören, dann werde er seinen Rücktritt einreichen.

So deutlich und persönlich hat sich selten ein Premier im Parlament geäussert. Nichts erinnerte mehr an seinen ersten Auftritt im Juni 2018, als der Rechtsprofessor und Anwalt aus Apulien den Italienern, die bis dahin noch nie von ihm gehört hatten, mit gehauchter Stimme erzählte, er werde der Advokat des Volkes sein, «l’avvocato del popolo».

Stolz und sogar etwas staatsmännisch

Es sollte, wie so vieles an dieser selbst ernannten «Regierung des Wandels», eine Verheissung bleiben. Einfach mal so proklamiert. Conte hat sich Salvini allein in der Migrationsfrage so oft gebeugt, dass man sich fragen konnte, ob er jemals wieder gerade stehen können würde. Nun also stand er da, stolz und sogar etwas staatsmännisch. So schnell geht das heute.