Boris Johnson will an die Macht

Das Schweigen gebrochen

Und zu den zwei Dutzend Kandidatinnen und Kandidaten aus der Partei, die gern im Herbst in No. 10 Downing Street einziehen würden, gehört natürlich auch Boris Johnson, der diesmal seine Zeit für gekommen hält. Johnsons kleine, spontane Ankündigung vor den Maklern überraschte so im Grunde nur seine eigenen Mitarbeiter, fand aber im ganzen Land Resonanz. Dies umso mehr, als der ewige Herausforderer Mays (und früher David Camerons) sich wochenlang Schweigen auferlegt hatte. Niemand hatte dieses Jahr viel von ihm gehört.

Was nicht heisst, dass nicht überall von ihm die Rede gewesen wäre. Denn eine so vertraute wie umstrittene Figur ist der ehemalige Aussenminister und Londoner Bürgermeister in seiner Heimat, dass er schon jetzt vielerorts ohne sein Zutun die Hauptrolle spielt. Auf Bühnen und Bildschirmen scheint er allgegenwärtig.

Jüngst hatte zum Beispiel in Londons Park Theatre, im Norden der britischen Hauptstadt, ein Stück mit dem Titel «Die letzte Versuchung des Boris Johnson» Premiere. Dargestellt wird Johnson, zu allabendlichem Beifall, von einem munter herumhopsenden Schauspieler, der sich die Haare gebleicht hat, um Boris ähnlich zu sehen.

Trump erklärte May schon, dass Johnson «ein Freund» und «ein grossartiger Premier» wäre.

Das kuriose Stück, das der von zeitgenössischer Politik faszinierte Dramatiker Jonathan Maitland verfasst hat, hat viel Beachtung gefunden. Im ersten Teil geht es um Johnsons zögernden und rein karriereorientierten Entschluss von 2016, sich für den Brexit und gegen den damaligen Premier Cameron einzusetzen. Der zweite Teil spielt im Jahr 2029. Ein mehrfach gescheiterter Boris Johnson erwägt in dieser Zukunftsvision, sich noch einmal ums höchste Regierungsamt zu bewerben. Als Partei- und Regierungschef soll Boris neue Grosstaten vollbringen – und Britannien zurück in die EU führen. Satte Ironie liefert Maitland hier. Das Publikum liebt es. Opportunismus und Machthunger treiben die Handlung voran. Viel belacht wird Boris bei diesen Aufführungen. Aber eben: Sein Name ist in aller Munde. London redet von ihm. Wer sonst im Vereinigten Königreich, ausser den Royals, ist schon über seinen Vornamen allein zu identifizieren? Wer im politischen Bereich hat solchen Unterhaltungswert?