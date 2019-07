Besuch von Gedenkstätten soll für Schüler Pflicht werden

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach ihrem Besuch in Israel verpflichtende Besuche von Schülern in Holocaust-Gedenkstätten vorgeschlagen. «Ich bin davon überzeugt, dass der Besuch einer Gedenkstätte auf jedem Lehrplan stehen und sich jeder zumindest einmal in seinem Leben damit auseinandersetzen muss», sagte Kramp-Karrenbauer der «Bild» vom Mittwoch. «Es geht da nicht nur um Flüchtlinge, sondern um alle Jugendliche.»