Ausgerechnet Salvini verlangt Gesetzestreue

Der EU ist es bis heute auch nicht gelungen, einen solidarischen Verteilschlüssel für Migranten zu finden. Genauso wenig scheint sie zu einer Reform der Dublin-Regel imstande, die sich schon während der Krise um die Balkanroute als völlig untauglich erwiesen hat. Stattdessen wird immer wieder dasselbe unwürdige Schauspiel geboten: Salvini verwehrt einem Rettungsschiff so lange das Einlaufen in einen Hafen, bis die Zustände an Bord völlig untragbar sind. Dann raufen sich einige europäische Regierungen unter dem Druck der Öffentlichkeit zu einem Ad-hoc-Verteilschlüssel zusammen. Die Krise ist entschärft, bis die nächste eintritt.

Es gäbe prüfenswerte Alternativen. Etwa jene, die der österreichische Migrationsexperte Gerald Knaus vorschlägt: Rückführungsabkommen mit afrikanischen Ländern, gegen finanzielle Hilfen und die Zusicherung legaler Kontingente von Arbeitsmigranten. Eine von der EU mitfinanzierte Beschleunigung der Asylverfahren in den südeuropäischen Erstankunftsländern, damit die Wartezeiten in den Aufnahmezentren zumutbar werden. Und konsequente Rückführungen abgelehnter Bewerber. Europas Zerstrittenheit lässt all dies als Illusion erscheinen.