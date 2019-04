Zu viel Migrationshintergrund – Politiker kritisiert Bahn-Werbung

Palmer selbst wollte sich zuerst auf Facebook nicht mehr zu seinem Post äussern. «Nach vier Stunden sind es 1500 Kommentare. Schlicht zu viele. Ich werde das nicht lesen oder antworten, schrieb er.» Was er dann letztlich trotzdem tat und seinen Standpunkt erläuterte: «Menschen, die so aussehen, als hätten sie keinen Migrationshintergrund, sind bei den Bildern in der Minderheit», sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur DPA. «Ich würde eine Auswahl an Bildern, die unsere Gesellschaft abbildet, für logischer halten.» Wer eine andere Auswahl treffe, könne dafür gute Gründe haben. «Aber die erkenne ich bisher nicht.» Er frage sich, welche Strategie hinter der Bilderauswahl der Bahn stecke.

In einem weiteren Facebook-Posting stellte er diese Frage auch der Deutschen Bahn: «Liebe Deutsche Bahn AG, danke für deine Antwort auf Twitter», schrieb Palmer. «Leider beginnt diese jedoch mit einer Unterstellung. Ich habe kein Problem mit einer offenen und bunten Gesellschaft. In meiner Aussage, dass ich die Kriterien der Bildauswahl nicht verstehe, steckt auch keine Haltung, die es zu bekämpfen gilt.»

Für ihn als Betrachter seien die fünf Bilder von Personen, die er nicht kenne, in der Auswahl erklärungsbedürftig. Nur eine der fünf Personen scheine keinen Migrationshintergrund zu haben. «Das ist ungewöhnlich, und ich würde gerne die Absicht dahinter verstehen.»

Oberhaupt von Tübingen

Es ist nicht das erste Mal, dass Palmer Schlagzeilen macht. Der Mann gilt als rechter Grüner, der «Spiegel» nennt ihn einen Asylpopulisten.

Über die Hauptstadt Berlin sagte er einst: «Wenn ich dort ankomme, denke ich immer: 'Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands». Im November 2018 soll er einen Studenten auf der Strasse angebrüllt haben. Eine Begleiterin des Studenten hatte Palmer wenig später wegen Nötigung angezeigt.