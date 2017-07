Wutausbruch in Warschau: Kaczynskis Mission

Polens starker Mann sitzt nicht in der Regierung. Doch Jaroslaw Ka­czynski zieht als Chef der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PIS) die wichtigen Fäden – meist im Hintergrund. Am Dienstag kurz vor Mitternacht aber platzte ihm im Parlament in Warschau in der Debatte zur umstrittenen Justizreform der Kragen: «Nehmt nicht den Namen meines Bruders selig in eure verräterischen Schnauzen, ihr Kanaillen habt ihn zerstört und ermordet.»

Jaroslaw Kaczynski fühlt sich als alleiniger Verwalter des politischen Vermächtnisses seines Zwillingsbruders Lech Ka­czynski. Dieser war polnischer Präsident, 2010 starb er – zusammen mit weiteren 95 Passagieren – bei einem Flugzeugabsturz bei Smolensk in Russland.

Das ist Kaczynskis Lebenstrauma und Obsession. Verursacht wurde das Unglück vermutlich durch menschliches Versagen im dichten Nebel. Doch für den PIS-Chef war es ein Anschlag, für ihn ist Moskau verantwortlich für den Tod seines Bruders. Darum ist Kaczynski – anders als etwa der ungarische Regierungschef Viktor Orban – vollkommen immun gegen russische Avancen aller Art.

Kaczynski regiert in Polen mit seiner PIS nicht einfach, er hat eine Mission, die er mit heiligem Furor verfolgt. Einst war es jene der Zwillingsbrüder: ein nationalkonservatives, katholisches und autoritäres Polen. Jetzt hat sich die Regierung die Justiz vorgeknöpft. Auf dem Spiel steht die Unabhängigkeit der Richter, in Gefahr ist die Gewaltenteilung. Ermöglicht werden sollen politische Säuberungen im Justizapparat.

Diese Woche hat eine überraschende Vetodrohung von Präsident Andrzej Duda zu einigen Entschärfungen geführt. Vor dem Präsidenten­palast protestieren Zehntausende gegen den Feldzug gegen die Institutionen. Die EU-Kommission leitet ein Rechtsstaatsverfahren ein, drohen könnten damit Sanktionen bis hin zur Aussetzung des Stimmrechts für Polen.

Nützen wird das herzlich wenig. Der Jurist Duda taugt nicht zum Märtyrer, er ist ein Präsident von Kaczynskis Gnaden. Seine Bedenken dürften taktischer Natur sein. Und der Druck der Strasse ist bisher viel zu gering. Das liegt auch daran, dass die Regierung für breite Bevölkerungsschichten durchaus populäre Dinge zur Bewältigung des Alltags tut, letztes Jahr etwa hat sie ein Kindergeld eingeführt.

Fertig ist der autoritäre Umbau Polens noch lange nicht. Kaczynskis Mission ist nicht erfüllt. Und der Rechtsstaat bekommt noch mehr auf die «Schnauze». (Berner Zeitung)