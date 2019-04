Wegen Schweizer Spenden: Saftige Busse für AfD

Flyer aus Andelfingen

Die Bundestagsverwaltung wertet die kostenlose Wahlkampfhilfe, die der heutige Parteichef Jörg Meuthen und AfD-Europkandidat Guido Reil in früheren Wahlkämpfen durch die Agentur Goal AG mit Sitz in Andelfingen ZH erhalten hatten, als illegale Parteispenden.

Meuthen profitierte im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg im Jahr 2016 von kostenlosen Flyern, Homepages und Zeitungsannoncen, Guido Reil im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017. Beide hatten die Gratis-Wahlwerbung nicht als Parteispenden angegeben.

Per Unterschrift erlaubt

Meuthen hatte 2016 per Unterschrift Goal, der traditionellen SVP-Werbeagentur, erlaubt, seine Bilder zu verwenden. Reil hatte seine Bilder für seinen Wahlkampf im Frühjahr 2017 in Nordrhein-Westfalen freigegeben, was beide eingeräumt haben.

Wie Meuthen in einem Interview mit der Zeitung «Welt» mitteilte, hatte die Kampagnen für seine Person einen Gegenwert von 89'800 Euro und im Fall von Guido Reil von 44'500 Euro. Der Bussgeldbescheid der Bundestagsverwaltung veranschlagt nun, wie im Gesetz vorgesehen, den dreifachen Wert als Strafe.

Weidel-Fall noch offen

Die Entscheidung der Bundestagsverwaltung ist nur ein erster Schritt in der weit grösseren Spendenaffäre um mehrere Funktionäre der AfD und um die Partei selbst. Als nächstes dürfte eine Entscheidung über die 132’000-Euro-Spende der Schweizer Pharmafirma PWS an den AfD-Wahlkreis am Bodensee von Fraktionschefin Alice Weidel anstehen. WDR, NDR und SZ hatten diese Spende im November aufgedeckt. Die Bodensee-AfD zahlte das Geld zwar nach zehn Monaten an die PWS zurück. Allerdings wurden vor kurzem zusätzliche Überweisungen in Höhe von 38'000 Euro bekannt, die kurz nach der Rückzahlung auf demselben Konto eingegangen waren.