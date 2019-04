Warum derjenige, der Witz hat, oft die Macht hat

SZ: Herr Ruch, wie ist es zu erklären, dass es Komikern auf einmal so leicht fällt, Wählermassen zu mobilisieren?

Willibald Ruch: Ein Politologe könnte diese Frage vielleicht eher beantworten. Wenn ich mich in die Lage der Wähler versetze, gibt es eine einfache Erklärung: Von klein auf wird uns beigebracht, dass wir Politik ernst nehmen sollen, dass diese Leute für uns sorgen. Nun sieht man aber, je länger man lebt, wie oft die Politik versagt, unser Vertrauen nimmt rapide ab. Und dann kommt es zu solchen Phänomenen. Soweit ich weiss, hat Selenski ja bereits in einer komischen Serie einen Präsidenten gespielt.

Warum trauen wir den Wandel nun aber ausgerechnet jemandem zu, den man eigentlich nicht ernst nimmt, weil er die wichtigen Dinge auch nicht ernst nimmt?

Da gibt es ja viele historische Vorläufer. Der Hofnarr hatte die Möglichkeit, Dinge zu sagen, die sonst niemand auszusprechen wagte. Und was hat man denn sonst als Protest zur Verfügung? Man kann nicht wählen gehen. Oder man kann einen Komiker wählen und damit zeigen: Sogar einem Narren vertraue ich mehr als allen Politikern.

Ein Narr, der sich traut, die Herrschenden mit seinen Witzen infrage zu stellen.

Vermutlich. Komiker, die in die Politik gehen, haben natürlich gelernt, dass man Wahrheiten aussprechen und angreifen kann über Humor. Auch dass man einen gewissen Schutz hat, wenn man Unangenehmes in komischer Form anspricht.

Sie haben einmal gesagt, dass man mit Humor alles viel besser verkaufen kann, man kann sogar bessere Reden halten und bessere Werbung machen. Warum ist das so?

Humor indiziert ein positives Gefühl. Die Menschen öffnen sich, wenn sie lachen. Sie finden die Idee, die einen Witz ausmacht, originell. Wenn mir jemand dieselbe Sache in einer Schimpftirade sagt, würde ich mich verschliessen. Wenn man Inhalte mit Komik paart, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass dieser Inhalt ungefiltert in die Psyche eindringt. Vielleicht, weil das, was man hört, überraschend ist. Bei Dingen, über die man tausendmal diskutiert hat, hat man immer gleich tausend Gegenargumente. Humor hat aber eine grosse Überzeugungskraft, gerade weil er sich auch ausserhalb von Logik und Vernunft bewegt.

Was kann denn einer, der die Leute zum Lachen bringt, was andere nicht können?

Na ja, warum hat Freiherr von Knigge den Frauen geraten, sie sollten nicht lachen, sondern höchstens schmunzeln? Weil sie sonst zeigen, dass sie leicht zu haben sind. Wenn ich es schaffe, andere zum Lachen zu bringen, habe ich vielleicht noch nicht die Kontrolle über sie, aber ich habe doch eine offene Einflugschneise zu ihrem Inneren.