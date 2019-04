Spaniens Sozialisten klare Sieger, aber ohne linke Mehrheit

Die konservative Volkspartei PP (Partido Popular) folgt demnach auf Platz zwei mit 16,7 Prozent, gefolgt von den Liberalen Ciudadanos (15,7 Prozent), den Linkspopulisten von Podemos (14,3 Prozent) und der rechtsnationalistischen Partei Vox, die mit 10,2 Prozent erstmals ins Madrider Nationalparlament einziehen wird

Mit diesen Zahlen würden die möglichen Koalitionspartner PSOE und Podemos auf 165 der insgesamt 350 Abgeordneten kommen. Damit würden ihnen zur absoluten Mehrheit elf Sitze fehlen. Bei den Parteien des rechten Spektrums (PP, Ciudadanos und Vox) würden unterdessen über 20 Sitze zur Bildung einer mehrheitsfähigen Koalition fehlen.

Dreifach historische Wahl

Mit Spannung war im Vorfeld speziell das Ergebnis von Vox erwartet worden. Sie war bisher nicht im Parlament vertreten, Umfragen prophezeiten ihr jedoch einen Stimmenanteil im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Den bisherigen Hochrechnungen zufolge kommt Vox nun also auf etwa 10 Prozent. Im Detail können sich die Ergebnisse noch verändern, sicher aber ist damit, dass erstmals in der Geschichte der spanischen Demokratie eine weit rechts stehende Kraft im Parlament vertreten ist. Seit dem Tod des faschistischen Diktators Francisco Franco im Jahr 1975 war Spanien eines der wenigen Länder in Europa ohne nennenswerte Rechtsaussen-Partei.

Ebenso ist bereits sicher, dass die konservative Volkspartei PP eine herbe Niederlage eingefahren hat. Ein Stimmenanteil um die 17 Prozent bedeutet das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte. 2011 hatten sie noch 44 Prozent der Wählerstimmen bekommen, im Jahr 2016 erhielten sie 33 Prozent. Insbesondere durch verschiedene Korruptionsskandale hat sie in den vergangenen Jahren aber massiv an Unterstützern verloren.

Bis zum frühen Abend zeichnete sich zudem eine der höchsten Wahlbeteiligungen in der Geschichte der spanischen Demokratie ab. Bis 18 Uhr hätten 60,72 Prozent der Stimmberechtigten teilgenommen, teilte die Wahlbehörde in Madrid mit. Das sind rund 9,5 Punkte mehr als im selben Zeitraum bei der letzten Parlamentswahl im Jahr 2016.