Satiriker Böhmermann scheitert mit Klage gegen Merkel

Die Hauptdarsteller des Rechtsstreits vor dem Berliner Verwaltungsgericht fehlten, Kanzlerin Angela Merkel liess sich von vier Anwälten vertreten, der Fernseh-Satiriker Jan Böhmermann von einem. Dennoch war das Interesse der Medien enorm.

Vor Gericht gebracht hat die beiden Prominenten eine Provokation Böhmermanns, die nunmehr drei Jahre zurückliegt. Am 31. März 2016 hatte der Künstler in seiner ZDF-Sendung «Neo Magazin Royale» den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem Schmähgedicht übel sexuell beleidigt. Allerdings waren die obszönen Verse kunstvoll in eine Rahmenerzählung eingekleidet, die so tat, als wolle sie nur veranschaulichen, was Satire auch in Deutschland auf keinen Fall dürfe.