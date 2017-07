Merkel lässt Schulz auflaufen

Martin Schulz hat einiges ausprobiert im Kampf um das Kanzleramt. Der Kanzlerkandidat der SPD hat Inhalte geliefert, zieht durch die Lande und ist Bundeskanzlerin Angela Merkel hart angegangen. Doch an der CDU-Chefin prallt alles ab. Von heute an hat Schulz noch genau zwei Monate Zeit, den Wählern zu vermitteln, dass sie mit ihm besser dran wären als mit Merkel.

Der Donnerstag war wieder ein Tag, an dem Schulz an zwei Fronten versuchte, Aufmerksamkeit zu ergattern. Am Vormittag, als Aussenminister Sigmar Gabriel den verschärften Kurs gegenüber der Türkei erläuterte, zeigte sich plötzlich auch Schulz im Auswärtigen Amt. Am Abend traf Schulz Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. In Europafragen sind sie dicht beieinander. Nur der Erfolg des charismatischen Macron will sich bei Schulz nicht einstellen.

Wandern statt wahlkämpfen

Und Merkel? Die Kanzlerin trat am Donnerstag ihren Urlaub an. Am 25. Juli wird sie die Eröffnung der Bayreuther Festspiele besuchen, danach geht es zum Wandern nach Südtirol. Und mit Macron hat sie schnell ein vertrauensvolles Miteinander gefunden.

Dabei hatte für Schulz alles gut begonnen. Nachdem Gabriel im Januar den Weg freigemacht hat und ihm auch den SPD-Vorsitz antrug, ging es steil bergauf für den 61-Jährigen. Aber das Blatt hat sich schnell wieder gedreht. Die CSU ist zahm geworden, ihre Sonderwünsche wie die Obergrenze für Flüchtlinge oder nationale Volksentscheide wurden in einem Bayernplan ausgelagert. Im ZDF-Politbarometer vom Freitag kommt die Union auf 40, die SPD auf 24 Prozent. 59 Prozent möchten Merkel als Kanzlerin, 30 Prozent Schulz. Was besonders bitter für Schulz ist: 70 Prozent können keine grossen ­inhaltlichen Unterschiede zwischen Union und SPD erkennen. Dabei hatte Schulz gut vorgelegt. Das SPD-Regierungsprogramm ist in vielen Punkten konkreter als das von CDU und CSU.

«Ich habe mich gefreut, dass Aussenminister Sigmar Gabriel zum Erfolg des G-20-Gipfels in Hamburg beigetragen hat.»Bundeskanzlerin Angela Merkel

Nun legte Schulz einen «Zukunftsplan» nach, der eine «Kampfansage gegen das Durchmerkeln» sein soll. Das hat bisher nicht verfangen, so wenig wie persönliche Attacken auf die Kanzlerin. Einen «Anschlag auf die Demokratie» nannte Schulz deren Vorgehen, strittige Themen möglichst zu vermeiden. Die Homo-Ehe hätte zum Wahlkampfthema werden können. Doch kurzerhand erklärte Merkel sie zur Gewissensentscheidung und ermöglichte so die ­Abstimmung im Bundestag, der kurz vor der Sommerpause den Weg zur Ehe für alle freimachte. Auch der G-20-Gipfel in Hamburg taugte nicht zum Merkel-Bashing.

Angriff läuft ins Leere

Die Kanzlerin stellte sich an die Seite von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), der wegen der Krawalle scharfer Kritik ausgesetzt war. Und als Gabriel den Gipfel inhaltlich als «totalen Fehlschlag» bezeichnete und Merkel vorwarf, sie wolle in ihrer Geburtsstadt «mit attraktiven Bildern ihr Image aufpolieren», entgegnete die Kanzlerin trocken, sie habe sich gefreut, dass der Aussenminister sie nach Hamburg begleitet und zum Erfolg des Gipfels beigetragen habe.

Schulz braucht eine zündende Idee, will er nicht wie seine Vorgänger kläglich an Merkel scheitern. (Berner Zeitung)