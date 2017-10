Madrid reagiert mit Härte

FC Barcelona: Fussballstars stimmten für Unabhängigkeit

Auch Fussballstar Gerard Piqué vom FC Barcelona hat beim Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien seine Stimme abge­geben. «Ich habe abgestimmt», schrieb der Innenverteidiger gestern im Kurzbotschaftendienst Twitter zu einem Foto aus seinem Wahllokal. «Zusammen lassen wir uns beim Verteidigen der Demokratie nicht aufhalten», fügte der spanische Nationalspieler hinzu. Piqué hatte sich bereits am Donnerstag für die Teilnahme an der umstrittenen Abstimmung ausgesprochen. Auch die Barça-Legenden Carles Puyol und Xavi Hernandez stellten sich hinter das Referendum. «Abstimmen ist Demokratie!», schrieb Ex-Kapitän Puyol bei Twitter. Xavi kritisierte in einem Video, das der katalanische Radiosender RAC 1 veröffentlichte, das massive Vorgehen der spanischen Polizei gegen das Re­ferendum. «Was heute in Katalonien passiert, ist eine Schande», sagte Xavi auf Katalanisch, Spanisch und Englisch.



Trotz der Unruhen fand das gestrige Fussballspiel des FC Barcelona gegen UD Las Palmas statt. Die Partie der spanischen Primera Division werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, teilte der Club mit. Offenbar sah sich der Verein angesichts der angespannten Lage nicht imstande, die Sicherheit zu gewährleisten.

Der Verein hatte auf die Un­ruhen zunächst mit einer eigenmächtigen Absage reagiert, wie die spanische Zeitung «El País» berichtete. Die spanische Liga LFP zwang den Klub aber, das Spiel auszutragen. sda