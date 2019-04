«Klima-Rebellion» in der Londoner City

An diesem letzten Tag der Klimawandel-Protestaktionen sollte es um «die Rolle des Finanzsektors bei unserem kollektiven Selbstmord» gehen. «Sagt uns die Wahrheit!» verlangten die mitgeführten Schilder, zwischen den alten steinernen Geldburgen und den futuristischen Glastürmen der City. «Business as usual = Tod» verkündete eines. «Dies hier», erklärte die Wissenschaftlerin Gail Bradbrook mit Blick auf das Finanzzentrum Londons, «ist das Herz des Systems, das uns fix und fertig macht.»

Protestspektakel, das täglich Schlagzeilen machte

Bradbrook ist Mitbegründerin von «Extinction Rebellion» – der Bürgerinitiative, die in diesen bemerkenswerten zehn Tagen an der Themse für Aufsehen sorgte. Erst seit vorigem Herbst, als 94 Akademiker in einem offenen Brief ihre Panik zum Ausdruck brachten, gibt es «XR», als einen wehrhaften Verband, dessen Aufbegehren Bradbrook mit dem der Suffragetten vergleicht. Kaum ein halbes Jahr nach seiner Gründung hat der Zusammenschluss, der über 150 Ortsgruppen in ganz Grossbritannien verfügt, ein Spektakel veranstaltet, das Tag für Tag Schlagzeilen machte, Polizei und Passanten mächtig verunsicherte und Politiker aller Parteien zu Stellungnahmen provozierte.

9000 Polizeibeamte wurden in dieser kurzen Zeit aufgeboten und über 1000 Demonstranten festgenommen. Sogar die Londoner Polizeipräsidentin Cressida Dick gestand, so etwas habe sie «noch nicht erlebt». Weil die Zellen in Londons Polizeiwachen nicht ausreichten, wurden die Festgenommenen an manchen Tagen offenbar bis nach Luton und Brighton geschleppt. Zugleich schreckten die Verhaftungen jedoch niemanden ab, sondern sorgten im Gegenteil für immer neuen Zustrom. In den zehn Protesttagen steigerte der «Aufstand gegen das Aussterben» die Zahl eingeschriebener Aktivisten aufs Vierfache. Vor Ostern bekannten sich 10’000 Menschen zu «XR». Inzwischen sind es 40’000. Und die Spenden fliessen.

Vor allem aber ist es den Demonstranten gelungen, den globalen Klimawandel quasi über Nacht in London zum zentralen Thema zu machen. Vorübergehend holten sie ihre Landsleute sogar aus deren allumfassender Brexit-Obsession. Verantwortlich dafür waren clever angelegte Gesetzesverstösse, die strikt gewaltlos, aber ganz unbeirrt durchgeführt wurden. Junge und Alte, Schüler, Rentner, Angehörige verschiedenster ethnischer Gruppen, Wissenschaftlerteams, Kirchenleute, ganze Familien schlossen sich der «Rebellion» an – und überraschten mit dieser Strategie die Polizei.

Grosses Aufgebot an Sicherheitskräften: Demonstrantin, die sich von den Polizisten nicht beirren lässt. Foto: Reuters

Tagelang «hielten» die Demonstranten den Oxford Circus, diesen wichtigen Verkehrsknotenpunkt im West End, mit ihrem rosaroten Schiff, der «Berta Cáceres», und der Aufschrift «Tell us the truth». Am Marble Arch richteten sie ein buntes Zeltlager ein. Vor dem Parlament, in dem gerade Osterpause war, tauchten «Debattierbuden» auf, wurden Hängematten befestigt zwischen Fussgängerampeln und Lampenpfählen. Im Naturhistorischen Museum an der Cromwell Road, jedem Kind bekannt, liessen sich 100 Leute zu einem «Die-In» unterm mächtigen Skelett des dort von der Decke hängenden Blauwals «Hope» («Hoffnung») zu Boden sinken.