Fast jeder Zweite glaubt an Verschwörungstheorien

Der Fall Wolfgang P. ist ein Extremfall, weil hier zu seiner Verschwörungsmentalität auch eine Gewaltbereitschaft dazugekommen war. Gemäss einer gängigen Definition handelt es sich bei einer Verschwörungstheorie um die Überzeugung, dass es einen geheimen Plan vonseiten einer bösartigen Gruppe gibt oder gab, wichtige Ereignisse mit teilweise geheimen Mitteln herbeizuführen oder zu beeinflussen. Eine der bekanntesten Verschwörungstheorien ist jene zum 11. September 2001. Die Verschwörungstheoretiker glauben nicht an die offizielle Version eines terroristischen Anschlags. Sie vermuten die CIA als Strippenzieher hinter der Tragödie von 9/11. Die Zahl der Verschwörungstheorien ist so gross wie die menschliche Fantasie.

Verschwörungstheorien gibt es allerdings nicht nur in kleinen, skurrilen Kreisen. Zustimmung finden diese auch in der breiten Bevölkerung von modernen Gesellschaften, wie Studien bereits zeigten. Eine Untersuchung der Konfliktforscher der Universität Bielefeld im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Deutschland bestätigt nun diesen Befund und liefert Zahlen, die aufhorchen lassen.

Misstrauen in Politiker, Medien und Experten

«Verschwörungsmentalität ist in Deutschland aktuell weit verbreitet», heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten «Studie Verlorene Mitte – Feindselige Zustände». Die sogenannte Mitte-Studie untersucht seit 2002 antidemokratische Einstellungen in der deutschen Bevölkerung. Gemäss der Studie hängen Demokratiefeindlichkeit und Verschwörungstheorien zusammen.

Anhand von Umfragen ermittelten die Bielefelder Forscher die gesellschaftliche Verbreitung von Verschwörungsmentalität und Wissenschaftsfeindlichkeit inklusive Klimawandelleugnung. Den befragten Personen wurden fünf Aussagen vorgelegt. Dabei mussten sie sagen, ob sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht.

Es gibt geheime Organisationen, die grossen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Zustimmung: 45,7 Prozent.

Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten von dahinterstehenden Mächten. Zustimmung: 32,7 Prozent.

Die Medien und die Politik stecken unter einer Decke. Zustimmung: 24,2 Prozent.

Ich vertraue meinen Gefühlen mehr als sogenannten Experten. Zustimmung: 50,4 Prozent.

Studien, die einen Klimawandel belegen, sind meist gefälscht. Zustimmung: 11,6 Prozent.

Im weiteren ergab die Mitte-Studie, dass Männer (43,9 Prozent) tendenziell eher an Verschwörungstheorien glauben als Frauen (33,9 Prozent) und dass die Bildung eine Rolle spielt für die Verschwörungsmentalität. Menschen mit niedrigem und mittlerem Bildungsniveau (48,6 Prozent respektive 42,2 Prozent) sind deutlich empfänglicher für Verschwörungstheorien als Personen mit hohem Bildungsniveau (25,3 Prozent).