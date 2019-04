Eklat nach Vergleich von FPÖ-Cartoon mit «Stürmer»-Zeichnung

Auslöser für den TV-Eklat war die Gegenüberstellung eines Cartoons der steirischen FPÖ-Jugend zur Migration mit einer antisemitischen Darstellung aus dem NS-Blatt «Der Stürmer». Beide Bilder zeigen finster dreinblickende Gestalten mit markanten Nasen und dicken Augenbrauen. Die Darstellung muslimischer Migranten in der FPÖ-Karikatur erinnert offensichtlich an antisemitische Stereotype aus der Nazi-Zeit.

«Das sieht ja aus wie im ‹Stürmer›»

Interviewer Wolf wollte wissen, wie Vilimsky zum Cartoon-Plakat der FPÖ-Jugend steht. Immerhin ist Vilimsky auch Generalsekretär der Freiheitlichen. Vilimsky sprach daraufhin von «einer unterstellten Ähnlichkeit» mit der «Stürmer»-Zeichnung: «Das ist unterste Schublade», klagte der FPÖ-Mann. Er sah seine Partei zu Unrecht in die Nähe zum Nationalsozialismus gerückt. Und dann fiel die inzwischen in der öffentlichen Debatte vielzitierte Drohung des FPÖ-Spitzenpolitikers. Vilimsky kritisierte auch sonst die Berichterstattung des ORF. Man wolle der FPÖ schaden.

Wolf, der auf Twitter sehr aktiv ist, verbreitete einen «Kurier»-Artikel, in dem Experten zu Wort kommen. «Als ich das Plakat erstmals gesehen habe, war meine erste Reaktion auch: Das sieht ja aus wie im ‹Stürmer›», wird etwa der Politikwissenschafter Reinhold Gärtner (Universität Innsbruck) zitiert.

Umstrittener Vergleich: Cartoon der FPÖ-Jugend und eine Zeichnung des NS-Hetzblatts «Der Stürmer». Screenshot ORF

Auch am Tag nach dem «ZiB 2»-Interview war die Wut des FPÖ-Politikers nicht verschwunden: «Wäre ich Generaldirektor des ORF, würde ich Derartiges nicht zulassen», sagte Vilimsky dem TV-Kanal des Nachrichtenportals «Österreich». Auf die Frage, ob er Wolf feuern würde, sagte Vilimsky: «Wäre ich der Generaldirektor, ja.»

Vilimskys Verbalangriffe sorgten für heftige Kritik der Opposition. «Es vergeht kein Tag, an dem die FPÖ nicht an den Grundfesten der Demokratie sägt», meinte SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda. Vilimskys unverhohlene Drohungen auf berechtigte Fragen zur Abgrenzung der FPÖ gegenüber dem Nationalsozialismus seien ein weiterer besorgniserregender Schritt in Richtung illiberale Demokratie Orban’scher Prägung.