Ein tierischer Agent Putins? Spekulationen um einen Weisswal

Der Wal sucht die Nähe des Fischerbootes. (Bild: Keystone/Jørgen Ree Wiig)

Audun Rikardsen, Professor an der Arktis-Universität in Tromsø, erklärte der norwegischen Zeitung «Verdens Gang», dass es sich dabei um ein zahmes Tier handle, das daran gewöhnt sei, Nahrung zu bekommen, «deshalb hat es wahrscheinlich die Fischer aufgesucht.»

Doch Rikardsen sagte auch, dass weder norwegische noch russische Meeresforscher solche Riemen an Walen anbrächten; seine russischen Kollegen vermuten daher eine Verbindung zum russischen Militär – das Tier stamme höchstwahrscheinlich vom Marinestützpunkt Murmansk. Das nährte die Spekulationen, dass der Weiswal für Spionagezwecke genutzt worden sei – ein schwimmender Agent Putins.

Dem hielten russische Experten entgegen, dass der Wal wohl kaum von ihrem Militär genutzt worden sei. Vielmehr sei möglich, dass das Tier zu wissenschaftlichen Zwecken in der Ostsee eingesetzt worden war oder Schmugglern entkommen sei, sagte der Militärhistoriker Juri Knutow dem russischen Fernsehsender «360 Grad». «Wäre es wirklich vom Militär eingesetzt worden, wüssten die westliche Presse und die Nato sicherlich schon davon», so Knutow. Die Spionage-Vorwürfe nannte er «eine gezielte Provokation Richtung Moskau.»

In einem Moskauer Radiosender legte der Militärvertreter Wiktor Baranez nach: Russland nutze zwar Delfine für Kriegszwecke, sagte er. Wale wie der nun gezeigte im Dienste der russischen Marine halte er aber für Unsinn. Die «Kampfdelfine» befänden sich in einem Militärzentrum auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim. «Daraus machen wir aber auch kein Geheimnis», so Baranez. Sie seien trainiert, den Meeresboden zu untersuchen oder Minen an Kriegsschiffen aufzuspüren. Auch andere Länder nutzten Delfine auf diese Weise. Das sei absolut nichts Ungewöhnliches.