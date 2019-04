«Ein Schock, weil wir sieben Jahre darauf gewartet haben»

Am Tag von Assanges Festnahme meldete sich das mutmassliche Opfer zu Wort. «Ich wäre sehr überrascht und traurig, wenn Julian an die USA ausgeliefert würde», schrieb Anna Ardin auf Twitter. Ihr sei es immer um das schlechte Benehmen von Assange gegenüber ihr und anderen Frauen gegangen sowie um dessen Weigerung, Verantwortung zu übernehmen. Die Schwedin bedauert, dass der Fall nie richtig untersucht worden sei. Die Politologin Ardin arbeitet heute als Diakonin.

I would be very surprised & sad if Julian is handed over to the US. For me this was never about anything else than his misconduct against me/women and his refusal to take responsibility for this. Too bad my case could never be investigated properly, but it’s already been closed.

