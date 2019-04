«Bürger wählen gegen die Partei, die sie am stärksten ablehnen»

Einer europaweiten Umfrage unter mehr als 20.000 Wahlberechtigten zufolge wollen viele Europäer ihre Wahlentscheidung weniger an der Zustimmung zu einer bestimmten Partei als an der Ablehnung anderer Parteien ausrichten. Profitieren könnten davon die extremen und europakritischen Parteien, heisst es in der Erhebung, deren Ergebnisse die Bertelsmann-Stiftung am Freitagmorgen in Berlin vorstellen will.