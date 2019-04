Bei den Tories macht sich Panik breit

In Umfragen zu den Europawahlen liegen die Konservativen nur noch bei 16 Prozent, ­während zwei rechtspopulistische Anti-EU-Parteien starken Zuspruch verzeichnen. Proeuropäische Tories setzen sich derweil ins Lager der neuen Bewegung Change UK ab, die gestern erstmals als Partei zugelassen worden ist.

Einige Prognosen gehen davon aus, dass die Tories mehr als die Hälfte ihrer gegenwärtig 18 Sitze im Europaparlament verlieren könnten. 73 Sitze insgesamt stehen dem Vereinigten Königreich zu. Grund für den befürchteten Einbruch ist, dass es Millionen von Konservativen der Partei- und Regierungschefin Theresa May übel nehmen, dass sie erst einen «unmöglichen» Austrittsvertrag mit der EU ausgehandelt und nun den Austritt um ein weiteres halbes Jahr aufgeschoben habe.

May, die zurzeit in den Bergen von Wales frühe Osterferien macht, ist natürlich immer bewusst gewesen, dass eine Beteiligung an den Europawahlen drei Jahre nach dem Brexit-Referendum bei vielen Wählern Empörung auslösen würde. Sie hat ihrer Partei darum versprochen, die Teilnahme an den Wahlen noch vierundzwanzig Stunden vor dem britischen Wahltag – dem 23. Mai – abzublasen, falls sie bis dahin ihr mehrfach abgelehntes Austrittsabkommen mit der EU durchs Parlament bekommt.

Gespräche mit Labour

Dass es vor dem Stichtag zu einer Annahme des Vertrags kommt, glauben allerdings die wenigsten Tories. Für zusätzliche Entrüstung in den konservativen Reihen hat Mays jüngste Aufnahme von Verhandlungen mit der Labour Party gesorgt. In den letzten Tagen sind die Forderungen lauter geworden, dass sie diese Verhandlungen schleunigst abbrechen müsse. Vor Ostern wird bei diesen Gesprächen ohnehin kein Durchbruch erwartet. Sie sind bereits wieder festgefahren.

Unter solchen Umständen ­sehen Tory-Brexiteers keinen Sinn in einer Teilnahme an den Europawahlen. Ein Sprecher der Parteirechten, der Abgeordnete Mark Francois, sagte dazu: «Warum sollen wir 100 Millionen Pfund an Steuergeldern dafür verpulvern, 73 Mitglieder ins Europaparlament zu wählen, die dann doch nur fünf Monate dort sitzen sollen?»