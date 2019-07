10'000 Menschen bieten Rechten in Kassel die Stirn

Rund 10'000 Menschen haben in Kassel am Samstag einem Aufmarsch der extremen Rechten die Stirn geboten. Nach Angaben der Polizei gab es vereinzelte Festnahmen von Teilnehmern sowohl der Demonstrationen des «Bündnisses gegen Rechts» als auch des Aufzugs der Kleinstpartei Die Rechte. Dieser stand im Zusammenhang mit dem Mord an dem Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die Behörden zogen eine positive Bilanz der Einsätze.