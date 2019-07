Zusammenstösse zwischen Polizei und Demonstranten in Hongkong

In Hongkong ist es am Rande einer Demonstration gegen das umstrittene Gesetz für Auslieferungen an China erneut zu Zusammenstössen zwischen einigen Protestlern und der Polizei gekommen. Sechs Demonstranten wurden am Sonntagabend festgenommen.

Wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone am Montag mitteilte, waren am späten Sonntagabend Hunderte Protestler mit Polizisten aneinandergeraten. Von «Chaos» auf den Strassen berichtete die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» und zeigte Bilder von Bereitschaftspolizisten, die mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen schwarz gekleidete Demonstranten vorgingen.