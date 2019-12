Sri Lanka zweifelt an Version der Botschaftsmitarbeiterin

«Dem Botschafter wurden Beweise vorgelegt, die deutlich zeigen, dass die Abfolge der Ereignisse und die Chronologie des angeblichen Vorfalls (....) in keiner Weise den tatsächlichen Bewegungen des angeblichen Opfers an diesem Tag entsprach», hiess es in einer Erklärung des Ministeriums.

Die Polizei befragte demnach Zeugen und sammelte Beweise wie Taxi-Belege, Aufnahmen von Überwachungskameras, Telefonaufzeichnungen und GPS-Daten. Die Ermittler wollten die Mitarbeiterin interviewen und baten sie, sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen.

Schweiz fordert lückenlose Aufklärung

Da das mutmassliche Opfer behauptet habe, bei der angeblichen Entführung verletzt worden zu sein, verlangten die Ermittler, dass sich die Frau einer Untersuchung durch einen von den Gerichten im Land anerkannten Vertrauensarzt unterzieht, wie es in der Mitteilung des Ministeriums weiter hiess.

Das Schweizer Aussendepartement EDA hatte zuvor eine rasche und lückenlose Aufklärung des Vorfalls und Sicherheitsgarantien für das Botschaftspersonal verlangt. Die Botschaft arbeitet laut einer früheren Mitteilung mit den srilankischen Behörden zusammen.

Die lokale Botschaftsmitarbeiterin war laut Angaben der Schweizer Vertretung am Montag von unbekannten Männern in einer Strasse von Colombo in ein Auto gezerrt und bedroht worden. Sie sollte den Schweizer Angaben zufolge «botschaftsbezogene» Informationen preisgeben.