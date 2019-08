Propaganda mit Kakerlaken und Porno-Accounts

Der Tipp sei vom Konkurrenten Twitter gekommen. Die Social-Media-Konzerne sprechen sich mittlerweile oft ab, wenn sie verdeckte Propaganda-Kampagnen öffentlich machen, die über mehr als eines der grossen Netzwerke laufen.

Chinesen vom Festland kommen normalerweise nicht auf Twitter

Die Propaganda richtete sich offensichtlich in erster Linie an Auslandschinesen. Bewohner des Festlands bekommen die Posts nicht zu Gesicht, Twitter ist in China grösstenteils blockiert. Chinesen kommunizieren eher über Weibo, einen heimischen Kurznachrichten-Dienst, der sich an die Vorgaben staatlicher Zensur hält. Entsprechend nutzten viele der laut Twitter staatlich gesteuerten Propaganda-Konten ein Virtual Private Network (VPN), um sich von China aus einzuloggen. Mit dieser Software kann ein Internetnutzer seinen Standort verschleiern und nationale Internet-Blockaden umgehen.

Die staatlichen Propagandisten mussten demnach also die Twitter-Blockade ihres eigenen Staates umgehen, um ihre Botschaften an die chinesische Diaspora und den Rest der Welt zu senden, und das mit einem Mittel, das der Staat seinen Bürgern nur sehr eingeschränkt erlaubt: Er machte schon Anbieter von VPN dicht, die verbliebenen müssen eine staatliche Erlaubnis einholen, um ihre Software in China anzubieten. Offene, nicht zu überwachende Informationskanäle ins Ausland sind ein Albtraum der Führung in Peking.

Um herauszufinden, ob Konten und Beiträge Teil koordinierter Informations-Operationen sind, analysieren die digitalen Forensiker den Inhalt der Beiträge, aber auch die IP-Adressen, von denen aus sich die Menschen in den Konten anmelden, sowie Netzwerkanalysen: Wer verbreitet wessen Beiträge bevorzugt weiter?

Twitter versperrt dem chinesischen Staat bald einen weiteren, weniger verborgenen Propagandakanal. Das Netzwerk gab bekannt, dass es seine Regeln für staatliche Medien verschärfen werde. Man nehme künftig keine Werbeanzeigen mehr von staatlichen Medien an. Mit Twitters Anzeigensystem lassen sich Beiträge auch an prominenter Stelle in den Nachrichtenstrom der Nutzer einspeisen, die dem Medium gar nicht folgen.

Von Steuerzahlern finanzierte Medien wie unabhängige öffentliche Sender seien von dem Verbot ausgenommen. Für die Definition, was als «staatlich kontrolliert» zählt, wird sich Twitter demnach auf Pressefreiheits-Indizes wie den von Reporter ohne Grenzen oder Freedom House stützen. Letzteres rief umgehend Kritik auf Twitter hervor, weil Freedom House auch von westlichen Regierungen finanziert wird. Im Zuge der Ermittlungen wegen Einflussnahme staatlicher Stellen aus Russland auf den US-Wahlkampf 2016 hatte Twitter vor zwei Jahren bereits die staatlichen russischen Medien Sputnik und Russia Today aus seinem Anzeigensystem geworfen.