Murdoch will vom Klimawandel nichts wissen

Raum für Leugner

Townsend hatte fünf Jahre für News Corp gearbeitet. Ihre Anklage steht sinnbildlich für die Auseinandersetzung, die in Australien derzeit geführt wird. Sind die Waldbrände, die seit Wochen grosse Teile des Landes zerstören, eine Folge des menschen­gemachten Klimawandels? Soll Australien seine ­CO 2 -Emissionen reduzieren, um Schlimmeres zu verhindern?

Einflussreiche Akteure im Land haben beide Fragen bislang mit Nein beantwortet. Dazu gehört die Regierung aus Liberaler und Nationaler Partei, die einen neoliberalen, rechtskonservativen Kurs fährt und den klimaschädlichen Kohlebergbau fördert.

Es sei charakteristisch für diese ­Medien, dem Klimawandel mit Skepsis zu begegnen, so Caroline Fisher, Professorin in Canberra.

Unterstützt wird sie von News Corp, dem von Rupert Murdoch kontrollierten grössten Medienunternehmen des Landes. Ihm gehören einige der populärsten Zeitungen: der landesweit verbrei­tete «Australian» sowie ­regionale Blätter wie «Daily Telegraph», «Herald Sun», «Courier-Mail» und«Adelaide Advertiser». Dazu kommen die TV-Sender Sky News und Foxtel.

«Seit langem haben die Murdoch-Medien einen starken Einfluss auf die politische Debatte in Australien», sagt Caroline Fisher, Professorin am Forschungszentrum für News und Medien der Universität Canberra. Es sei charakteristisch für diese ­Medien, dem Klimawandel mit Skepsis zu begegnen, so Fisher. Sie gäben Leugnern der menschengemachten Krise Raum, und Kommentatoren spielten das Thema regelmässig herunter.

Feuer erst auf Seite 4

Als 2018 erste Schüler am ­Freitag streikten, nannte sie der «Daily Telegraph» in Sydney «hysterische Babys». Das Blatt forderte die Regierung auf, das «fehlerhafte» Pariser Klimaabkommen zu verlassen, den Report des Weltklimarates der UNO nannte es ebenfalls «hysterisch». Darin stand bereits 2007 zu Australien: «Hitzewellen und ­Brände werden praktisch sicher an Inten­sität und Häufigkeit ­zunehmen.»