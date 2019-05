Modi-Partei sieht sich als Wahlsieger

Das Ergebnis stand jedoch am frühen Nachmittag (Ortszeit) bislang nicht offiziell fest – die Stimmenauszählung lief noch. Alle rund 600 Millionen Stimmen, die in etwa einer Million Wahllokale an elektronischen Geräten abgegebenen worden waren, wurden am Donnerstag ausgezählt.

2014 hatte die BJP einen Erdrutschsieg erlangt, als sie 282 der 543 Sitze im Unterhaus gewann und mit ihren Verbündeten auf 336 Sitze kam.

Sechs Wochen lang wurde gewählt

In der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt war in sieben Phasen über knapp sechs Wochen vom 11. April bis 19. Mai gewählt worden. Rund 900 Millionen Menschen waren wahlberechtigt – mehr als die Bevölkerung der Europäischen Union und der USA zusammen.

Auch einige Regierungschefs aus der Region gratulierten Modi auf Twitter, darunter Sri Lankas Präsident Maithripala Sirisena und der afghanische Präsident Ashraf Ghani. Modi selbst twitterte: «Indien gewinnt erneut!»

???? ??? + ???? ????? + ???? ??????? = ????? ????Together we grow. Together we prosper. Together we will build a strong and inclusive India. India wins yet again! #VijayiBharat

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 23. Mai 2019