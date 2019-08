Krawalle und Drohungen in Kashmir

Pakistans Aussenminister Shah Mehmood Qureshi zufolge sprach Regierungschef Khan am Freitag mit US-Präsident Trump. Es habe eine «gute Diskussion» stattgefunden und beide hätten entschieden, «in ständigem Kontakt zu bleiben», sagte Qureshi in Islamabad. Trump hatte Ende Juli bei einem Treffen mit Khan gesagt, Indiens Regierungschef Narendra Modi habe ihn gebeten, im Kashmir-Konflikt zu vermitteln. Indien wies die Angaben entrüstet zurück.

Drohungen mit der Atomwaffe

Indiens Verteidigungsminister Rajnath Singh deutete unterdessen an, dass Delhi seine Selbstverpflichtung für einen Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen aufgeben könnte. «Indien hat sich streng an diese Doktrin gehalten. Was in der Zukunft passiert, kommt auf die Umstände an», schrieb Singh im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Pokhran is the area which witnessed Atal Ji’s firm resolve to make India a nuclear power and yet remain firmly committed to the doctrine of ‘No First Use’. India has strictly adhered to this doctrine. What happens in future depends on the circumstances.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 16, 2019