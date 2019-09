Iranischer Präsident fordert regionalen Friedensplan

In einer Rede bei einer Militärparade in Teheran forderte der iranische Präsident Hassan Rohani am Sonntag eine regionale Kooperation gegen die Eskalation am Golf. Dieser Friedensplan könnte allerdings nur ohne die Präsenz ausländischer Truppen funktionieren. Zuvor hatten die USA eine Verstärkung ihrer Militärpräsenz in der Region angekündigt.