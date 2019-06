Historisches Schulterklopfen an der Granitplatte

In einem Fach ist Trump ein Meister

Trump hat einmal mehr gezeigt, wie sehr er die Medien in der Hand hat. Seit seinem Tweet vom Samstagmorgen schürte er die Spannung mit Bemerkungen. Damit hat er es einmal mehr geschafft, die Aufmerksamkeit der Welt für einen News-Zyklus auf sich zu bannen.

Go Myong-hyun vom Asan-Institut für Politische Studien hält Trump für den grossen Gewinner dieses Impromptu-Gipfels, wie er im Arirang-Fernsehen sagte. Er zwang Kim zur Wahl, sich zum Friedens- und Denuklearisierungsprozess zu bekennen, indem er an der Grenze erschien. Kim habe mit seinem Kommen gezeigt, wie wichtig der Abbau der Sanktionen für Nordkorea ist. Zugleich, zeigte Trump China, dass es keine Chance habe, Nordkorea als Hebel in den Handelsgesprächen zu benützen, so Go.

Obwohl Trump und Kim Moon im Nebenraum warten liess, der Südkoreaner also Gesicht verlor, gehöre auch Seoul zu den Gewinnern. Es habe sich einmal mehr als Vermittler bewiesen. «Präsident Trump wird scharf kritisiert, zum Beispiel für seine Iran-Politik», sagte Go im südkoreanischen Fernsehen weiter. Aber in der Nordkorea-Frage hat er sich als Staatsmann bewiesen.

«Die Presse hat es anders gesehen»

Nach etwas mehr als einer Stunde begleiteten die Präsidenten aus den USA und aus Südkorea Kim zum Abschied an die Granitplatte zwischen den Baracken. Anschliessend lobte Trump Kim noch einmal, dass dieser so rasch reagiert hatte. Er wisse nicht, wie es weitergehe.

«Aber sie sehen ja, wie gut die Beziehungen sind. Präsident Moon sagte mir, er habe niemals geglaubt, dass das so lange friedlich gehe. Die Teams aus den USA und aus Nordkorea werden in den nächsten zwei bis drei Wochen ihre Arbeit wieder aufnehmen. Und dann werden wir sehen. Ich sagte dem Vorsitzenden Kim, Hanoi war ein grosser Erfolg. Die Presse hat es anders gesehen, aber man braucht in Verhandlungen solche Momente.»