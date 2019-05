Herrscher über Leben und Tod

So ein Sultan hat eigentlich alles, was er braucht. Hassanal Bolkiah wohnt in einem Palast mit 1788 Zimmern, sein Fuhrpark umfasst angeblich 5000 Luxuskarossen. Das kleine Reich des Sultans von Brunei liegt an der Nordwestküste der Insel Borneo, es verdient mit seinen Öl- und Gasreserven Jahr für Jahr Milliarden. Der Sultan, der mit drei Frauen zwölf Kinder hat, gilt als einer der reichsten Männer der Welt; sein Vermögen wird auf etwa zwanzig Milliarden Dollar geschätzt. Er ist einer der letzten absolutistischen Monarchen dieser Welt; von Männern wie ihm erzählen ansonsten nur noch die Märchensammlungen.