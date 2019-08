Grüne Protestwelle rollt auf Erdogan zu

«Warum hat damals keiner protestiert?», fragt Bülent Turan, Abgeordneter der Regierungspartei AKP in der Provinz Canakkale. «Heute nützt das doch keinem Baum mehr.» Turan zweifelt an den Zahlen der Umweltschützer. Allenfalls 13'000 Bäume seien weg, sagt er. Über die Zahlen wird nun heftig gestritten. Experten rechnen vor: Dass auf 200 Hektaren Wald nur 13'000 Bäume gestanden hätten, sei unmöglich. Regierungssprecher Ömer Celik sagt, 14'000 Setzlinge seien schon andernorts für die gefällten 13'000 Bäume gepflanzt worden. Die Türkei sei «sehr achtsam, was die Natur betrifft». Auch die Demonstranten hatten Baumsetzlinge dabei, sie pflanzten sie in die trockene Erde – eine symbolische Aktion.

Der Bürgermeister der Stadt Canakkale, Ülgür Gökhan, unterstützt den Protest. Er gehört der säkularen Oppositionspartei CHP an. Diese zeigt nach erfolgreichen Kommunalwahlen neue Zuversicht. Gökhan sagt, er hoffe weiter auf die Justiz, nur sie könne das Projekt noch stoppen.

Einsatz von Zyanid geplant

Canakkale liegt an den Dardanellen, der Meerenge zwischen Marmarameer und Mittelmeer. Es ist ein historisch bedeutsamer Schauplatz für Heldengeschichten und bittere Niederlagen. Hier fand die Schlacht um Gallipoli statt, eine der blutigsten des Ersten Weltkriegs. Am Ende siegte die osmanische Armee, unter hohen Verlusten. Es ist aber auch die Landschaft von Troja. Nicht nur Heinrich Schliemann glaubte, hier die von Homer beschriebene antike Stadt gefunden zu haben, und grub 1873 den Goldschatz des Priamos aus. Gold scheint mit der Region verbunden zu sein. Auch das nahe Ida-Gebirge spielt in der griechischen Mythologie eine grosse Rolle. Zeus soll von seinem höchsten, 1774 Meter hohen Gipfel die Schlachten des Trojanischen Krieges verfolgt haben.

In der Türkei heisst der Bergzug Kaz Daglari, er wird nun sogar in Istanbul verteidigt. Am Donnerstag tauchten an der Galata-Brücke Plakate auf, die zum «Widerstand» gegen Naturzerstörung in der 400 Kilometer entfernten Bergregion aufriefen. Sie erinnerten auch an ein Staudammprojekt im Südosten, für das die antike Stadt Hasankeyf geopfert wurde. Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu, seit seiner Wahl im Juni die Hoffnung der Opposition, hat auch schon dem kanadischen Botschafter Chris Cooter seine Bedenken gegen die «Naturzerstörung» vorgetragen.

Die Welle hat inzwischen sogar Ankara erreicht. Präsident Erdogan liess die AKP-Fraktion wissen, er verstehe die ganze Aufregung nicht. Bergbau-Explorationen in der Region seien älter als die AKP. Er habe die Kaz-Berge selbst schon besucht und werde das bald wieder tun. Ausserdem sprach Erdogan von «Manipulationen».

Was damit wohl gemeint war, erläuterte Regierungssprecher Celik nach der Sitzung. Er sagte, zwischen der Mine und den berühmten Bergen, deren Zentrum ein Nationalpark ist, lägen 40 Kilometer. Die Bergbaufirma werde zudem kein hochgiftiges Zyanid benutzen. Auch davor hatten die Umweltaktivisten gewarnt.

Allerdings: John McCluskey, der Chef der kanadischen Firma Alamos, war auch gerade in Ankara. Der Agentur Reuters sagte er dort, man werde doch Zyanid benutzen, aber alle nötigen Vorkehrungen treffen.

Gold ist in der Türkei gewöhnlich sehr beliebt. Bräute werden mit Goldreifen behängt. «Kommt nicht her, wenn ihr Gold liebt», schrieben Demonstranten auf ein Plakat. Ein Aufruf zum Luxusverzicht.