Feiern, bis die Flammen kommen

An diesem Sonntag werden überall in Australien wieder Feuerwerke in den Himmel geschossen. Anlass ist diesmal der australische Nationalfeiertag. Und wieder gibt es heftige Kritik. Sie bezieht sich allerdings weniger auf die Infernos – auch wenn allein das nachvollziehbar wäre: Gerade facht die nächste Hitzewelle die Brände vor allem im Südosten des Landes neu an. Am Donnerstag starben drei Besatzungsmitglieder eines Löschflugzeugs bei einem Crash in den Snowy Mountains, in Canberra mussten der Flughafen gesperrt und Wohngebiete evakuiert werden, in Teilen Sydneys ist die Luft zum 28. Mal seit Beginn der Feuer so verraucht, dass jeder Atemzug die Bronchien reizt.

Die Kritik am «Australia Day» ist komplexer, grundsätzlicher. Es geht um das Datum, seine Geschichte sowie das daraus gewachsene Selbstverständnis der jungen Nation. Vor 232 Jahren, am 26. Januar 1788, legte der britische Kapitän Arthur Philipps mit der «First Fleet», den elf Schiffen der ersten Flotte, in Port Jackson an, im heutigen Hafen von Sydney. Er hisste den Union Jack und führte rund 1500 Menschen an Land: etwa ein Drittel Seeleute und Staatsbeamte samt deren Familien, ein paar Dutzend freiwillige Auswanderer, hauptsächlich aber Strafgefangene. Männer, Frauen und Kinder, die die britische Krone unbedingt loswerden wollte, obwohl die meisten sich nur Vergehen wie Diebstahl oder Prügeleien schuldig gemacht hatten.

Es geht um das Selbstverständnis der jungen Nation

Was von da an geschah, ist bekannt, auch wenn es bis heute in vielen australischen Schulbüchern anders steht: Die Briten begannen, Australien einzunehmen und nach ihren Vorstellungen zu entwickeln, als sei es «terra nullius», Niemandsland. Eine klare Lüge. Der Kontinent war bewohnt und landwirtschaftlich kultiviert – das belegen nicht nur die mündlich überlieferten Geschichten der Ureinwohner, sondern auch Schriftstücke und Zeichnungen der Eroberer. Mehr als 250 indigene Sprachgruppen, auf Deutsch pauschal Aborigines genannt, teilten sich das Land und seine Ressourcen, wobei ihr Wissen über natürliche und selbstgelegte Feuer – Feuermanagement würde man heute sagen – eine entscheidende Rolle spielte. Für sie markierte der 26. Januar 1788 den Anfang vom Ende ihrer traditionellen Lebensweise.

Die weissen Neuankömmlinge legten Aufständische in Ketten oder ermordeten sie, massakrierten unzählige Gruppen oder infizierten sie mit tödlichen Krankheitserregern, teils absichtlich. Bis ins späte 20. Jahrhundert wurden Aboriginal-Familien hin- und hergesiedelt oder auseinandergerissen. Ein Trauma, das bis heute nicht aufgearbeitet wurde.

Derzeit gelten nur noch etwa drei Prozent der 24 Millionen Einwohner als «Aboriginal Australians»; ihre Familien und Hautfarben sind so gemischt wie viele andere im Einwanderungsland Australien auch. Doch zwei Drittel von ihnen haben «schlechte» oder «gemischte Gefühle» gegenüber dem Feiertag – so das Ergebnis einer Studie. Manche ihrer politischen Vertreter nennen den Tag «Invasion Day» oder «Survival Day». Und fordern, sein Datum zu verschieben. Seit Tagen trendet auf Twitter der Hashtag #ChangeTheDate, für Sonntag sind in zwölf Städten Protestmärsche mit bis zu 100'000 Teilnehmern angekündigt. Das wären doppelt so viele wie 2019, viermal so viele wie 2018.