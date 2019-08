Facebook und Twitter sperren Hunderte Propaganda-Konten

Über die Nutzerkonten wurden nach Angaben von Twitter Botschaften verbreitet, mit denen die Demokratiebewegung in Misskredit gebracht werden sollte. «Auf Grundlage unserer intensiven Nachforschungen haben wir verlässliche Beweise für eine koordinierte staatlich unterstützte Operation», sagte ein Twitter-Sprecher. Auf den gesperrten Konten seien unter anderem Artikel von Hongkonger Zeitungen geteilt worden, welche die Demonstranten als «Aufständische» bezeichnet hatten.

These covert, manipulative behaviors have no place on our service — they violate the fundamental principles on which Twitter was built. We hope that we can empower further learning and public understanding of these nefarious behaviors that undermine the public conversation.

