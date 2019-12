Eine Frau gegen eine Weltmacht

Hier Asiye Abdulaheb und Jasur Abibula, eine Hausfrau und ein Gärtner in einem kleinen Ort in den Niederlanden. Dort China, geführt von der mächtigsten Partei der Erde. Und dann dieser Tag im Juni. Der Tag, an dem Asiye Abdulaheb im Posteingang ihres Laptops jene Dokumente fand, die alles änderten. Asiye Abdulaheb steht am Herd ihrer kleinen Wohnung, schneidet Zwiebeln und erzählt. Sie erzählt auf Chinesisch, spricht Mandarin fliessend.