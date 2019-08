Ein Signal gegen Chinas Panzer

Die Begleitmusik dazu läuft in einer umfassenden Kampagne via traditionelle und soziale Medien, mit der das Regime die grösstenteils friedlichen Demonstranten in Hongkong verunglimpft: «Das sind nichts weiter als Strassengangster, die wollen, dass Hongkong zur Hölle fährt», heisst es etwa. Oder es ist die Rede von vaterlandslosen Gesellen, die ihre «nationale Identität freiwillig aufgegeben» hätten.

Die Schlacht um die Deutungshoheit der Ereignisse in Hongkong ist bereits im Gang. Und mit jedem weiteren Demonstrationstag wird wahrscheinlicher, dass die Streitkräfte eingreifen, sei es in Uniform oder aber in weissen T-Shirts – so liesse sich ein Einsatz abstreiten. Dazu kämen wohl die Verhängung des Kriegsrechts, Ausgangssperren und Massenver­haftungen.

Xi Jinping ist wohl bereit, Gewalt anzuwenden

Dabei weiss man in Peking, dass eine Intervention in Hongkong für Chinas internationale Beziehungen noch verheerender wäre als das Tiananmen-Massaker 1989. Die wirtschaftliche Bedeutung Hongkongs ist zwar nicht mehr so gross wie 1997, als aus der britischen Kronkolonie die chinesische Sonderverwaltungszone wurde. Damals betrug der Anteil am Bruttoinlandprodukt des Festlands 18 Prozent, inzwischen sind es 3 Prozent.

Aber Hongkong ist immer noch das Drehkreuz in Ostasien, hier kommen Investoren zweier sehr unterschiedlicher Systeme miteinander ins Geschäft. Und indem China die Formel «Ein Land, zwei Systeme» respektierte, wenigstens mehr oder weniger, konnte sich Peking als Partner empfehlen.