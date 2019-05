Ein Opfer der türkischen «Lynchkultur»

Weil sie einen Kleinkredit von einer staatlichen Organisation bekommen hatte und damit erfolgreich war, wurde sie im März 2017 in Erdogans Palast eingeladen. 2000 Leute waren bei dem Empfang. Der Präsident hatte von diesem mutigen Mädchen aus Tekirdag gehört. «Ich bekam ein spezielles Protokoll.» Sie sagte Erdogan dann, dass Tekirdag ein onkologisches Spital brauche und eine Palliativstation. Sie holt ihr Handy, sucht ein Foto. «Das ist Oguz», sagt sie. Der Junge mit kahlem Kopf hatte Krebs. Damat war in seinen letzten Stunden bei ihm. «Er sagte mir: ‹Ich werde Kirschen und Wassermelonen im Paradies mit dir essen.›» Sie bekommt viele Bitten von Kranken, ihnen beizustehen, organisiert Spenden für teure Medikamente, schickt Haare aus ihrem Salon an Perückenmacher. Sie fühle sich «als Botschafterin» der Kranken, sagt sie. «Ich möchte, dass jemand einen türkischen Film macht, in dem das Mädchen nicht stirbt.»

Ein Bild, das sie mit Erdogan zeigt, steht auf ihrem E-Piano in einer Ladenecke. «Ich habe immer gesagt, dass ich stolz bin, mit unserem verehrten Staatspräsidenten gesprochen zu haben.» Erdogan hat sie «manevi kizi» genannt, das heisst so viel wie Adoptivtochter, in der Türkei ist das eine Art Ehrentitel. Nach der Spende für Imamoglu wurde sie im Netz beschimpft, als wäre sie eine Verräterin: «Und wir haben ihr eine Krone aufgesetzt», spottete einer.

Täter noch nicht verhaftet

Nach dem Anschlag habe sie kein Konservativer besucht, sagt Damat, nur Oppositionsleute waren da. Auch Imamoglu. Er sass eine Stunde in ihrem Laden, beklagte eine «Lynchkultur» in der Türkei, bat alle, auf ihre Sprache zu achten, auch in den sozialen Medien. Es gibt ein Video davon. Göknur Damat ist der Schock noch anzusehen, sie hat die Schultern eingezogen, sagt: «Das war Gewalt gegen Frauen.»

Inzwischen haben viele Menschen für Imamoglu gespendet. Bis Freitag waren es gemäss CHP 15 Millionen Lira, etwa 2,6 Millionen Franken, seit Bekanntgabe der Neuwahl am 6. Mai. Darunter sind viele Kleinspenden aus dem ganzen Land. Bekannte Künstler haben ihre Überweisungsbelege auch ins Internet gestellt, trotz der Drohungen aus der AKP mit Auftrittsverboten für Leute, die offen die Opposition unterstützen. Damat sagt: «Wir brauchen einen sozialen Frieden.» Den Täter sucht die Polizei noch. Göknur Damat hatte Glück. Der Stich war 3,5 Zentimeter tief, er hatdie Beinarterie knapp verfehlt. «Wenn einer hinter mir geht, ist das jetzt ein komisches Gefühl», sagt sie und zwirbelt ihren langen Haarzopf. «Aber das werde ich auch noch überwinden.»