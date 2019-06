Der Popstar als Zuhälter

Seungri soll in seinem Nachtclub Prostituierte im Stile eines Zuhälters für ausländische Investoren organisiert haben, um im Gegenzug mit ihnen Geschäfte machen zu können – Prostitution ist in Südkorea zwar verbreitet, doch verboten. Zudem moderierte er mit den berühmtesten K-Poppern des Landes einen Chat, in dem Männer versteckt gefilmte Sexvideos teilten und mit ihren Taten prahlten. Ein Musiker zum Beispiel schrieb: «Ich gab ihr Schlafpillen und hatte Sex mit ihr.» Darauf die Antwort: «Du hast sie vergewaltigt. Lol.»

Er ist zum Symbol dafür geworden, wie noch immer viele Männer in Südkorea ihre Macht missbrauchen und Frauen sexuell benutzen.

Der Skandal hat im ganzen Land Reaktionen ausgelöst, die Parallelen zur #MeToo-Bewegung aufweisen. Wie in den USA begannen die Opfer, darüber zu sprechen, und machten ein Thema sichtbar, das sich jahrelang nur im Geheimen abspielte. So bestätigte im April eine Frau in einer gerichtlichen Erklärung, dass sie von fünf Männern im oben genannten Chat sexuell missbraucht worden sei.

Als die Chatprotokolle den Weg in die Zeitungen fanden, gab es in Südkorea einen Aufschrei: Über 200'000 Menschen forderten mit ihrer Unterschrift, dass der Fall gründlich untersucht werde. Viele Frauenrechtlerinnen protestierten vor dem Blauen Haus, der Residenz des Präsidenten, manche hielten Schilder mit der Botschaft «Vergewaltigungskartell» in die Höhe. Sie protestierten gegen die Verbandelung von Unterhaltungsindustrie, Politik und Justiz.

Die Musikkritikerin Mano Lee aus Seoul sagt, dass sich der Skandal nicht nur um die Unterhaltungsindustrie drehe, die Sache sei eben grösser: Es gehe um «die Rechte der koreanischen Frauen». Tatsächlich gibt sich das patriarchisch geprägte Land gerne progressiv, doch bei der Gleichberechtigung hat es einigen Rückstand.

Bisher keine Strafe

Doch langsam tut sich etwas. Machtmissbrauch von Männern ist kein Tabu mehr. Ein Politiker musste kürzlich wegen sexueller Übergriffe drei Jahre ins Gefängnis. Es gab eine gross angelegte Untersuchung zu Missbräuchen im Sport, und im März wurde ein Ring von Voyeuren aufgedeckt, die in 30 Hotels 1600 Gäste heimlich gefilmt und die Videos im Internet hochgeladen hatten.

Im Musikgeschäft sind inzwischen sieben K-Pop-Künstler verhaftet worden. Seungri ist mittlerweile wieder auf freiem Fuss – unter grossem öffentlichem Protest –, doch die Polizei ermittelt weiter. 18-mal hat sie ihn in den vergangenen drei Monaten befragt. Es drohen ihm drei Jahre Gefängnis.