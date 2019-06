Der Geist von Hongkong

Dabei hat die Führung in Peking die Krise geschickt gesteuert. Ihrer Deutung zufolge trat die Zentralregierung als Schlichter auf, während die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam im Alleingang das Gesetz habe durchdrücken wollen. Kühle Köpfe in Peking und eine irrationale Politikerin in der Stadt? Das ist natürlich Unsinn. Lam handelt nicht ohne Anweisung aus Peking. Es war die KP höchstselbst, die unterschätzt hat, wie angespannt die Lage in der Stadt inzwischen ist.

Die Krise erwischt China in einem ungünstigen Moment. Die Regierung kämpft mit einer schwächelnden Wirtschaft. Der Handelsstreit mit den USA lastet schwer. Wäre die Lage in Hongkong eskaliert, hätte auch Peking Sanktionen fürchten müssen. Washington hätte die Proteste nutzen können, um den Druck zu erhöhen. Auch deshalb hat die Regierung so schnell eingelenkt.

Höchstens etwas Zeit erkämpft

Man darf sich keine Illusionen machen: Die Zentralregierung wird die neu erstarkte zivilgesellschaftliche Bewegung in Hongkong niemals tolerieren. Demokratie, Pressefreiheit und die Menschenrechte sind Grundwerte in Hongkong. Präsident Xi Jinping hat ihnen bei seinem Amtsantritt den Kampf angesagt. Die KP will der Welt glauben machen, dass es einen chinesischen Sonderweg gibt, dass Demokratie ein rein westlicher Wert ist und der Einparteienstaat der einzige Weg für die Volksrepublik. Der Kontrast zwischen der freiheitlichen und demokratischen Enklave und dem autokratisch regierten Festlandchina ist gefährlich für das Regime. Deshalb muss Peking den Geist Hongkongs langfristig zerstören.

Die Demonstranten haben sich möglicherweise etwas Zeit erkämpft. Wahrscheinlicher aber ist, dass Peking das Hongkonger Rechtssystem nun noch schneller ausbluten lässt. Peking spricht bereits von ausländischen Mächten hinter den Protesten, Demonstranten werden zu Aufständischen erklärt. Damit drohen ihnen bis zu zehn Jahre Haft.

Um den Widerstand der Stadt zu brechen, wird Peking keine Panzer schicken. Noch führt der Staat seine Kriege im Verborgenen. China lässt Medien vom prochinesischen Lager übernehmen, hindert Journalisten an ihrer Arbeit und bedroht Aktivisten. Politiker des prodemokratischen Lagers haben ihre Sitze im Parlament verloren und sind zu Haftstrafen verurteilt worden. Immer weniger Menschen fühlen sich sicher in der Stadt, die einst für ihre Freiheit bekannt war. Systematisch verschiebt Peking mit seiner Politik die Grenze des Denk- und Machbaren.