Chinas Drohkulisse gegen Hongkongs Demonstranten

In- und ausländische Medien berichteten zuletzt über eine verstärkte Präsenz des chinesischen Militärs an der Grenze zu Hongkong. In dessen Nachbarstadt Shenzhen sind in einem Stadion über 100 Militärfahrzeuge parkiert, wie Satellitenaufnahmen zeigen. Fotos aus Shenzhen zeigen Trainings einer mit schweren Waffen ausgestatteten paramilitärischen Eingreiftruppe. In einem Propagandavideo hatte Peking schon zu Beginn dieser Woche publik gemacht, dass Truppenbewegungen in Richtung Hongkong stattfinden. Es habe sich um eine Übung gehandelt, liess Peking verlauten.

Satellitenbilder zeigen den chinesischen Truppenzusammenzug: Militärfahrzeuge im Bay Sports Center in Shenzhen an der Grenze zu Hongkong. Foto: Keystone

Während Peking seine Truppenstärke an der Grenze zu Hongkong verstärkt hat, sind dort bereits chinesische Soldaten stationiert – schätzungsweise 6000 Mann, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Die Präsenz der chinesischen Volksbefreiungsarmee in Hongkong ist allerdings nichts Aussergewöhnliches. Sie geht auf das Jahr 1997 zurück, als Grossbritannien seine Kronkolonie an China übergab. Diese Militärpräsenz hatte bisher vor allem symbolische Bedeutung für Chinas Souveränität.

Auch die Hongkonger Einheit der Volksbefreiungsarmee verurteilt die Proteste. Und sie ist bereit, «die Souveränität, die Sicherheit und die Interessen Chinas zu schützen sowie die Stabilität und die Prosperität von Hongkong zu verteidigen».

Chinesischer Militäreinsatz nur auf Verlangen der Hongkong-Regierung

Die Rechtslage ist klar: Intervenieren kann Chinas Militär nur auf Verlangen der Regierung von Hongkong, etwa als Helferin bei einer grossen Katastrophe oder wenn es die Sicherstellung der öffentlichen Ordnung erfordert. Die Hongkonger Behörden liessen bereits verlauten, dass ihre Polizei in der Lage sei, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Und dass es keinen Bedarf nach einer militärischen Unterstützung gebe.

Trotz der Drohkulisse Pekings gehen die meisten Experten davon aus, dass im Moment keine militärische Niederschlagung der Proteste in Hongkong bevorsteht. Aber nur schon die Möglichkeit einer Militärintervention gegen die Demonstrierenden ist gefährlich genug. Eine blutige Eskalation des Konflikts ist nicht ausgeschlossen.

Peking: «Hongkong geht euch nichts an»

Die Hongkong-Krise belastet auch die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen China und den USA. China untersagte zwei Schiffen der US-Marine die Einfahrt in den Hafen von Hongkong. Die chinesische Führungsregie wirft den USA vor, die Proteste in Hongkong zu fördern. Zudem verlangte sie von den in Hongkong stationierten US-Diplomaten einen «unverzüglichen Bruch mit den Anti-China-Randalierern».