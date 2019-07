China zieht in den Technologie-Krieg

Guizhou als Rückzugsort, das gab es schon einmal in der chinesischen Geschichte. 1964 verlegte Mao Zedong die Produktion von Waffen und wichtigen Gütern ins Landesinnere, der Feind sollte es so schwer wie möglich haben. Schon damals unter anderem ins abgelegene Guizhou. Unter Xi Jinping kämpft China jetzt an der «Vierten Front». Und die ist digital.

Kein Microsoft, kein SAP

In einem Hochhaus in der Innenstadt von Guiyang haben sich chinesische IT-Unternehmen eingemietet. Auch Huawei betreibt hier ein Forschungslabor, im obersten Stockwerk sitzt die Firma China Electronics Technology Group, kurz CETC. Vom Fenster im 27. Stock aus sieht man die vielen neuen Hochhäuser in der Stadt, sie versperren den Blick auf die Berge. Man läuft über einen Teppich, in dem die Schuhsohlen einsinken. Als Faustregel gilt, je tiefer der Teppich, desto mächtiger die Organisation. CETC muss sehr einflussreich sein.

Gegründet im Jahr 2002, berät das Staatsunternehmen die Führung in Peking in IT-Fragen. Kein Microsoft mehr, kein SAP, alles soll selbst gemacht werden. Einer der Ingenieure bittet, Platz zu nehmen in einem Saal mit mehr als hundert Stühlen. Er startet eine Präsentation. Bei CETC forschen sie daran, wie die chinesische Regierung Quellcodes, Datenbanken, Sensoren nutzen kann, «um besser zu regieren», wie der Mann sagt. Vieles in der Präsentation klingt nach «1984» und George Orwell. Gesichtserkennungskameras an jeder Strassenecke, Sprachcomputer, die Telefonate routinemässig überwachen, und Daten, die zentral gespeichert werden. «Wir stehen auf der schwarzen Liste der USA», sagt er dann fast ein wenig stolz. «So sind nun einmal die Zeiten.»