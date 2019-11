China bekennt sich zu Pariser Klimaabkommen

Nach dem formellen Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen bekannten sich China und Frankreich zur «Unumkehrbarkeit» des Vertrags. Chinas Staatschef Xi Jinping und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärten am Mittwoch in einer gemeinsamen Stellungnahme nach Gesprächen in Peking, sie stünden «entschlossen hinter dem Pariser Abkommen».