Burmas Menschenrechtsikone mutiert zur Verteidigerin der Generäle

Sollte die 74-Jährige eine innere Unruhe verspürt haben in diesen Minuten, dann liess sie sich davon nichts anmerken. In aller Welt konnten Zuschauer ihren Auftritt im Livestream aus dem Gerichtssaal verfolgen, zu sehen war eine Frau, die ruhig sprach, in geschliffenem Englisch, sie brachte wohl formulierte Sätze, flüssig und klar.

Gambia hat geklagt

So kennt man das von ihr, und doch musste der Auftritt für jene, die früher zu den Bewunderern der Menschenrechtsikone Aung San Suu Kyi gehörten, etwas Gespenstisches gehabt haben. Denn hier trat eine Frau mit der Absicht an, das Militär ihres Landes gegen den Vorwurf schlimmster Verbrechen abzuschirmen, sie sollte ausgerechnet jene Kräfte verteidigen, unter denen sie selbst, als sie noch für Freiheit und Menschenrechte einstand, schwer gelitten hat. Es dürfte nur wenige Menschen geben, die eine so grosse Wende vollziehen und dabei so gelassen und unberührt wirken wie Suu Kyi an diesem 11. Dezember 2019 in Den Haag.

Das Wort Rohingya ist verhasst unter Burmesen, und auch Suu Kyi benutzt es nie.

Der afrikanische Staat Gambia hat Klage gegen Burma wegen Völkermordes erhoben, er hat das oberste UNO-Gericht angerufen, damit es feststellen soll, ob die Armee einen Genozid an der muslimischen Minderheit, den Rohingya, verübt hat. In einer ersten Anhörung muss das Gericht auf Antrag Gambias nun feststellen, ob die Rohingya durch umgehende Schritte vor Bedrohungen geschützt werden müssen.

Aung San Suu Kyi, die einen traditionellen Wickelrock, einen dunklen Blazer und einen weissen Schal trägt, verfolgt eine Strategie, die im Kern aus zwei Teilen besteht. Sie entwickelt ein Bild, wonach die Armee eher abwehrend agierte, indem sie auf Angriffe von Terroristen geantwortet habe. Sie spricht von den bewaffneten Rebellen der Organisation Arsa, die sich selbst als Befreiungsbewegung der Rohingya betrachtet. Arsa also habe koordinierte Attacken begonnen. «Tragischerweise führte dieser bewaffnete Konflikt zum Exodus mehrerer Hunderttausend Muslime», sagt die Aussenministerin. Das Wort Rohingya nimmt sie nicht in den Mund. Es ist verhasst unter Burmesen, und auch Suu Kyi benutzt es nie.

Ist es Völkermord?

Auf Vorwürfe der Kläger, die tags zuvor aus UNO-Unter­suchungen zitierten und den Richtern Zeugenaussagen über Gräueltaten an Frauen und Kindern vortrugen, geht sie nicht weiter ein. Immerhin räumt sie aber ein: Es könne nicht aus­geschlossen werden, dass An­gehörige des Militärs unver­hältnismässige Gewalt ange­wendet hätten; oder dass sie nicht ausreichend zwischen Arsa-Kämpfern und Zivilisten unterschieden hätten. Doch sie leitet dann schnell über zu internen Untersuchungen, welche die Armee selbst angestrengt habe.