Ältester Regierungschef der Welt tritt zurück Malaysias Premier Mahathir kommt einer Vereinbarung mit seinem früheren Rivalen nach. red

Der malaysische Premier Mahathir Mohamad verlässt seine Residenz in Kuala Lumpur. (24. Februar 2020) Bild: Ahmad Yusni/Keystone

Malaysias Premierminister Mahathir Mohamad hat beim König seinen Rücktritt eingereicht; seine Partei Bersatu kündigte die Regierungskoalition auf. Das teilten das Büro des 94-Jährigen und Bersatu am Montag mit.

Am Wochenende waren Spekulationen laut geworden, wonach Mahathir verhindern wolle, dass sein designierter Nachfolger Anwar Ibrahim an die Macht kommt. Die beiden früheren Rivalen waren zur Wahl 2018 ein «Bündnis der Hoffnung» eingegangen und hatten überraschend gewonnen. Damals hatte Mahathir mit Anwar vereinbart, ihm innert zwei Jahren das Amt des Premiers zu übergeben.

Es war zunächst nicht klar, ob Mahathir oder Bersatu eine neue Regierung bilden können. Für den Nachmittag war ein Treffen Mahathirs mit dem König geplant.

Der älteste Regierungschef der Welt

Am Sonntag hatte es zahlreiche politische Treffen gegeben. Anwar hatte daraufhin Mitgliedern der Koalition «Betrug» vorgeworfen. Noch vor Mahathirs Rücktritt hatten die beiden Männer sich am Montagmorgen getroffen. Bislang hatte Mahathir gesagt, er wolle bis November im Amt bleiben, wenn in Malaysia ein Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) stattfindet.

Mahathir – mit 94 Jahren bislang der älteste Regierungschef der Welt – hatte das Amt 2018 angetreten, obwohl er die Politik eigentlich längst verlassen hatte. Von 1981 und 2003 war er bereits Premierminister gewesen.

( SDA )