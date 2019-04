Über 200 Tote nach Anschlägen in Sri Lanka

Der stellvertretende Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene sprach von einem «terroristischen Vorfall» und machte «extremistische Gruppen» für die Bluttaten verantwortlich. Die Verantwortlichen seien identifiziert. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen. Die Polizei sprach von mindestens drei Festnahmen, Wijewardene von sieben.

Der Minister verhängte eine landesweite Ausgangssperre, die bis zum frühen Montagmorgen gelten sollte. Zudem sperrte die Regierung nach seinen Angaben vorübergehend den Zugang zu sozialen Medien. Die Schulen sollten die kommenden zwei Tage geschlossen bleiben, die Universitäten unbefristet.

@RWijewardene says 7 people under arrest for morning attacks that killed at least 160 people including perhaps close to 30 foreigners (Source: Sec/Foreign Affairs) at meeting now w heads of media. Asks for responsible reporting. pic.twitter.com/kKrwdr0uJt

— Harsha de Silva (@HarshadeSilvaMP) 21. April 2019