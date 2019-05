Thailands König setzt die mehr als sieben Kilo schwere Siegeskrone auf

Die jüngste Wahl war weder frei noch fair, doch sie lief einigermassen geordnet und ohne Gewalt ab. Beim Auszählen der Stimmen ging es allerdings wild durcheinander, sodass nun niemand genau weiss, wer die Regierung künftig bilden wird. Sind es die Kräfte, die hinter General Prayuth Chan-ocha stehen? Er möchte sich ein demokratisches Mäntelchen überziehen und weiterregieren. Oder wird sich eine breite Koalition prodemokratischer Parteien durchsetzen und das Militär ablösen? Die Wahl gibt viele Rätsel auf, denn die Zahl der Sitze soll erst kommenden Donnerstag verkündet werden. So hängt alles in der Schwebe, die politische Keilereien sind ausgesetzt in diesen festlichen Tagen. Sie zu stören, käme einem Sakrileg gleich.

«Jeder hat ein anderes Charisma»

Die Feierlichkeiten werden beherrscht von einer Mischung buddhistischer und brahmanischer Riten, der König erscheint in diesen Traditionen als Reinkarnation des Göttlichen, wie Experte Tongthong erklärt. Diese Vorstellungen untermauern das Bild eines Königs, der über allem schwebt. Doch wie lebendig ist der Glaube? Sind Könige noch Götter? Tongthong sagt: «In der jüngeren Generation ist diese Vorstellung nicht mehr stark verankert.» Im Vordergrund steht heute die Rolle als Staatsoberhaupt. «Der König berät die Regierung», sagt Tongthong. Er müsse in allen wichtigen Fragen konsultiert werden.

Doch so wenig die Thailänder absehen können, wer ihr nächster Premier wird, so wenig wissen sie, wie ihr König nach der Krönung die Monarchie gestalten wird. «Jeder hat ein anderes Charisma», sagt Tongthong, er wählt seine Worte mit Bedacht. Bhumibol reiste in sieben Jahrzehnten als König kreuz und quer durchs Land, er war allgegenwärtig und ein wichtiger Kompass. «Er hat die Menschen immer begleitet, in Momenten der Freude und der Trauer, er war immer da.» Sein Sohn Maha Vajiralongkorn war in früheren Jahren als Kronprinz vor allem als Bonvivant bekannt, Berichte über einen fragwürdigen Lebenswandel machten die Thailänder häufig ratlos, sie durften aber wegen der strengen Gesetze zum Schutz der Monarchie nie offen darüber reden. Und das ist auch heute noch so.

Nun ist Vajiralongkorn König und füllt die Rolle auf seine Weise aus. Viel Zeit verbringt er in Bayern, dort hat er eine Villa am Starnberger See bezogen, sein Sohn besucht in der Nähe eine private Schule. Deutschland, das bedeutet Freiheiten, die der Monarch im steifen Alltag zu Hause kaum nutzen könnte. Allerdings beobachten Insider, dass der König auch hart an seinem Einfluss in Thailand arbeitet, etwa, indem er wichtige Posten mit Vertrauten besetzt. Sein «ausgeprägtes Mikromanagement» falle auf, heisst es in Bangkok.

Die Wächter der Monarchie

Doch sicher wissen die Bürger nur: Das Militär ist fest entschlossen, weiterhin als Wächter des Königs aufzutreten, wozu in den Augen der Generäle gehört, die Regierung nicht aus der Hand zu geben. Der König schwebt laut Verfassung über den Niederungen des politischen Geschäfts. Und doch ist Thailand in diesen Monaten so stark aufgewühlt, dass sich nicht einmal der Monarch einiger klärender Worte im nervösen Wahlkampf entziehen konnte.