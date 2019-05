Nordkorea bestätigt Raketentests

Südkorea hatte zuvor beunruhigt auf die Raketenabschüsse reagierte. Die Regierung in Seoul rief Nordkorea dazu auf, alle Schritte zu beenden, die zu einer militärischen Eskalation auf der Halbinsel führen könnten. Die Äusserungen aus dem Süden gehörten zu den schärfsten, seit sich beide Staaten Anfang vergangenen Jahres auf einen Versöhnungskurs begeben hatten.

Eine Sprecherin des US-Präsidialamts sagte: «Wir haben Kenntnis von den Aktionen Nordkoreas heute Nacht.» Die Lage werde geprüft. US-Präsident Donald Trump ging in einem Tweet nicht auf die Raketenabschüsse und schrieb stattdessen: «Ich vertraue darauf, dass Kim Jong-un vollumfänglich das grosse wirtschaftliche Potenzial von Nordkorea realisiert und nichts unternimmt, um es zu gefährden oder zu beenden.»

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Mai 2019