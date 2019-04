«Gefährlich für die ganze Welt»

Grafik vergrössern

Was ist das für eine Schutzzone?

Sie soll an der Grenze zur Türkei, aber auf syrischem Territorium eingerichtet werden. Darüber verhandeln die Amerikaner jetzt mit der Türkei. Inzwischen hat Ankara realisiert, dass es den Amerikanern ernst ist, wenn sie sagen, die Türkei dürfe nicht in den kurdischen Siedlungsgebieten einmarschieren. Moskaus Reaktion war es, uns zum Dialog mit dem Assad-Regime zu drängen. Aber dann haben plötzlich Russland und die Türkei intensiv miteinander verhandelt, weshalb dann das Regime den ­weiteren Dialog mit uns ablehnte.

Sie sind von Feinden umgeben. Haben Sie Zusagen, dass die USA Sie beschützen werden?

Wir haben keinen Vertrag mit den Amerikanern, wohl aber mündliche Zusagen. Die Amerikaner wollen auch nach dem Sieg über das Kalifat für eine gewisse Stabilität sorgen.

Der IS wird ja jetzt wieder stärker im Irak und in den Wüstengebieten im Süden Syriens. Gibt es Mächte, die den IS konservieren wollen?

Militärisch ist der IS besiegt, aber es gibt nach wie vor Schläferzellen, die Terroranschläge verüben. Weiter südlich, in der Wüste der Regimezone, hat es immer noch Gruppen von IS-Kämpfern. Wir wissen, dass es verschiedene Länder und Parteien gibt, die den IS für ihre Zwecke benützen wollen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch das Regime solche Absichten hat.

Sie waren Teil der Delegation, die mit Russland verhandelt. Was ist Moskaus Vision für Syrien?

Die Russen haben viele Interessen in ­Syrien, militärischer und wirtschaftlicher Natur. Russland benützt das En­gagement in Syrien, um Einfluss zu ­gewinnen und Stärke gegenüber den ­Amerikanern und der Nato zu demonstrieren. Darum ist es für Moskau im ­Moment nicht so wichtig, Syriens Probleme zu lösen. Weil Russland grosses Interesse an der Türkei hat und im ­Dialog mit Ankara steht, ist auch die ­Lösung der Kurdenfrage aus russischer Sicht nicht vordringlich. Trotzdem benützen die Russen die Forderung nach den Rechten der Kurden manchmal als Druckmittel gegenüber Ankara. Aber das bedeutet nicht, dass sie uns lieben. Es ist einfach ein Spiel, um Russlands ­Interessen zum Durchbruch zu ver­helfen. Das gilt ganz allgemein für die Gross- und Regionalmächte. Sie spielen alle mit der Kurdenfrage.