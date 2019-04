«Das Nasarbajew-Regime wird fallen»

Sie wollen also via soziale Medien in Kasachstan Massendemonstrationen gegen das Nasarbajew-Regime in Gang bringen. Wie soll das gelingen?

In allen Städten und Regionen Kasachstans haben wir Verbündete, die die Demonstrationen vor Ort organisieren werden. Ich schätze, dass 90 Prozent der Bevölkerung die Diktatur nicht mehr wollen. Es ist aber nicht nötig, dass all diese Leute auf die Strassen gehen. Es genügt, wenn drei bis fünf Prozent der Bevölkerung demonstrieren. Das wären jeweils Zehntausende Demonstranten in den Städten. Erste Kundgebungen fanden bereits im Februar und März statt. Es gab vorübergehende Festnahmen. Die Polizei ging aber gegen die Demonstranten weniger hart vor als früher. Ein Zeichen, dass sich etwas ändert.

Das Regime wird mit Repressionen reagieren, wenn es seine Macht bedroht sieht. Stellen Sie sich den Umsturz nicht zu einfach vor?

In Armenien, Georgien sowie der Ukraine ist es der Bevölkerung auch gelungen, mit Massendemonstrationen einen Regimewandel herbeizuführen. In Kasachstan wird das ebenfalls passieren. Das Regime wird wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Das Nasarbajew-Regime könnte noch vor Jahresende fallen.

«Wenn man Gefängnis und Folter erlebt hat, hat man eine andere Sicht auf die Dinge.»

Sie halten sich in Europa auf, weil Sie von Kasachstan verfolgt werden. Sie müssen also von hier aus zuschauen, was in Ihrer Heimat passiert.

Nein. Ich plane eine Rückkehr nach Kasachstan. Zu gegebener Zeit werde ich illegal in das Land einreisen. Das bereite ich sehr gründlich vor. Das Regime wird mich nicht aufhalten können. Die Aufgabe unserer Bewegung ist nun, die Kasachen dazu zu ermuntern, auf die Strassen zu gehen. Sie sollen die Einführung der Demokratie einfordern, ebenso das Ende der Korruption. Ich wende mich tagtäglich mit Botschaften und Aufrufen an die Bevölkerung Kasachstans.

Was würden Sie tun, falls Sie tatsächlich an die Macht kämen?

Mein Vorschlag ist eine Übergangsregierung unter meiner Führung für sechs Monate. Diese Zeit braucht es, um neue Parteien zu gründen und freie Wahlen abzuhalten. Kasachstan braucht eine demokratisch gewählte Regierung und keinen allmächtigen Staatspräsidenten. Ich schlage die Abschaffung des Präsidentenamts vor, denn es ist ein Symbol der Nasarbajew-Diktatur. Nach der Übergangszeit sollen die Gewinner der Parlamentswahlen das Land regieren.

Russland pflegt ein gutes Verhältnis zum Nasarbajew-Regime. Es hat ein erhöhtes Interesse an den politischen Vorgängen in einstigen Sowjetrepubliken wie Kasachstan. Welche Rolle spielt Russland in Ihren Überlegungen?

Es hat Kontakte gegeben. Die Russen wollten mich kaufen. Sie hätten mir geholfen, in Kasachstan an die Macht zu kommen, wenn ich mich zur Treue gegenüber dem Putin-Regime verpflichtet hätte. Ich habe das abgelehnt. In Kasachstan muss eine parlamentarische Demokratie nach westlichem Vorbild installiert werden. Kasachstan soll politisch unabhängig sein von den grossen Nachbarn, sei es Russland oder China.