16 Tote nach Anti-Terror-Razzia in Sri Lanka

Neben den drei Selbstmordattentätern starben in dem Gebäude in der Stadt Kalmunai demnach drei Frauen und sechs Kinder. «Drei weitere Männer» seien tot ausserhalb des Hauses gefunden worden, erklärte die Polizei. Bei ihnen habe es sich mutmasslich ebenfalls um Selbstmordattentäter gehandelt. Bei der Schiesserei zwischen Sicherheitskräften und den Bewohnern des Hauses, die mehr als eine Stunde lang andauerte, geriet ein Passant zwischen die Fronten und wurde erschossen.

600 Menschen flohen in Panik

Der Geheimdienst geht davon aus, dass es sich bei dem Haus in Kalmunai, rund 370 Kilometer östlich der Hauptstadt Colombo, um ein Versteck von IS-Unterstützern handelte. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder von verkohlten Körpern und mindestens einem bewaffneten Mann. Aufnahmen aus dem Inneren des Hauses zeigen Sprengstoff, einen Generator, eine Drohne und zahlreiche Batterien.

Polizisten oder Soldaten wurden bei der Razzia nach offiziellen Angaben nicht verwundet. Eine Frau und ein Kind mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Rund 600 Menschen flohen in Panik aus einer nahegelegenen Siedlung und brachten sich in einem Schulgebäude in Sicherheit.

Der Einsatz erfolgte wenige Stunden nach einer Razzia in dem ebenfalls 370 Kilometer östlich von Colombo gelegenen Ort Sammanthurai. In einem Gebäude in dem Ort sollen radikale Islamisten vor den Anschlägen ein Video gedreht haben, in dem sie IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi die Treue schworen.

150 Stangen Dynamit gefunden

Bei der Razzia in Sammanthurai wurden demnach unter anderem 150 Stangen Dynamit und eine IS-Flagge sichergestellt. «Wir haben den Hintergrund gefunden, vor dem die Gruppe ihr Video aufgenommen hat», hiess es in einer Erklärung der Polizei. Soldaten lieferten sich nach Armeeangaben in der Gegend ausserdem einen Schusswechsel mit mehreren Extremisten.