15 Tote nach Anti-Terror-Razzia in Sri Lanka

Bei Selbstmordattentaten im Zuge einer Razzia von Sicherheitskräften im Osten Sri Lankas sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch sechs Kinder, teilte die Polizei am Samstag mit.

Drei Männer sprengten sich demnach in einem mutmasslichen Islamistenversteck in der Stadt Kalmunai in die Luft, als Sicherheitskräfte von Armee und Polizei versuchten, in das Gebäude vorzudringen. Nach Geheimdienstinformationen soll es sich um ein Versteck der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehandelt haben.